Як повідомляється у телеграм-каналі МВС України, "гаряча лінія" Кабінету Міністрів змінює свій профіль роботи. Тепер вона прийматиме дзвінки, спрямовані на потребу запитів з гуманітарних питань.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
"Гаряча лінія" Кабміну працює для гуманітарних потреб
Відтепер за телефоном "гарячої лінії" 1545 можна звертатися стосовно таких питань:
- проблеми водопостачання, водовідведення, опалення
- пошкодження інфраструктури: газонів, залізниці, комунальної інфраструктури
- проблемні питання з головами громад й іншими представниками місцевого самоврядування
- потреби у продуктах та товарах першої необхідності
- потреби у ліках
- потреби у паливі
- питання соціальних виплат, отримання пенсій
- евакуація громадян.
"Гаряча лінія" Кабміну приймає дзвінки з цих питань / Інфографіка Кабміну
Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв'язку Укртелекому, а також мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна та lifecell – безплатні.
Якщо ж громадяни України перебувають за кордоном, то їм необхідно телефонувати на номер +38 044 284 19 15. Оплата згідно з тарифами оператора.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!