Як повідомляється у телеграм-каналі МВС України, "гаряча лінія" Кабінету Міністрів змінює свій профіль роботи. Тепер вона прийматиме дзвінки, спрямовані на потребу запитів з гуманітарних питань.

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"Гаряча лінія" Кабміну працює для гуманітарних потреб

Відтепер за телефоном "гарячої лінії" 1545 можна звертатися стосовно таких питань:

проблеми водопостачання, водовідведення, опалення

пошкодження інфраструктури: газонів, залізниці, комунальної інфраструктури

проблемні питання з головами громад й іншими представниками місцевого самоврядування

потреби у продуктах та товарах першої необхідності

потреби у ліках

потреби у паливі

питання соціальних виплат, отримання пенсій

евакуація громадян.



"Гаряча лінія" Кабміну приймає дзвінки з цих питань / Інфографіка Кабміну

Важливо! "Гаряча лінія" працює цілодобово.

Дзвінки з території України з мережі фіксованого зв'язку Укртелекому, а також мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна та lifecell – безплатні.

Якщо ж громадяни України перебувають за кордоном, то їм необхідно телефонувати на номер +38 044 284 19 15. Оплата згідно з тарифами оператора.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!