Решение нужно, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кстати, Украина ввела санкции против 606 представителей правящей верхушки россии.

Конфискация активов россиян

Правительство согласовало покупку со стороны АРМА военных облигаций на сумму 152 миллиона гривен. Эти деньги находятся на счетах агентства, ведь были заморожены в рамках процесса конфискации российского имущества в Украине и имущества российских коллаборантов.

Заморозка и конфискация всех активов России и ее граждан происходит в соответствии с определенными процедурами и новым законодательством. По словам Шмыгаля, правительство работает, чтобы забрать все имущество и средства России. Направить их должны на усиление нашей армии и наше восстановление.

Санкции против верхушки кремля

СНБО ввел санкции против 606 представителей правящей верхушки страны-агрессоры. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все они ответственны за войну и террор против украинцев.

В частности, санкции наложили на:

28 членов совета безопасности России,

154 члена совета федерации России,

424 депутата госдумы России.

Важно – когда в России начнутся серьезные проблемы из-за санкций: видео