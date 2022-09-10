Рішення потрібно, аби, згідно з новим законодавством, остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До речі Україна запровадила санкції проти 606 представників правлячої верхівки росії

Конфіскація активів росіян

Уряд погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на суму 152 мільйони гривень. Ці гроші перебувають на рахунках агентства, адже були заморожені в межах процесу конфіскації російського майна в Україні та майна російських колаборантів.

Замороження та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається відповідно до визначених процедур та нового законодавства. За словами Шмигаля, уряд працює, щоб забрати все майно та кошти росії. Натомість спрямувати їх повинні на посилення нашої армії та наше відновлення.

Санкції проти верхівки кремля

РНБО ввела санкції проти 606 представників правлячої верхівки країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський наголосив, що усі вони – відповідальні за війну та терор проти українців.

Зокрема, санкції наклали на:

28 членів ради безпеки росії,

154 членів ради федерації росії,

424 депутатів держдуми росії.

Важливо – коли в росії почнуться серйозні проблеми через санкції: відео