Про це під час свого вечірнього звернення 7 вересня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Окрім цього, СБУ провела важливу операцію щодо діяльності підсанкційних осіб в Україні.

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РНБО ввела санкції проти 606 росіян

Зеленський розповів, що 7 вересня ухвалили важливе рішення Ради національної безпеки та оборони України – застосували санкції проти 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки росії, зокрема:

28 членів ради безпеки росії,

154 членів ради федерації росії,

424 депутатів держдуми росії.

Президент наголосив, що усі вони – відповідальні за війну та терор проти українців.

І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки,

– додав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території України провела й СБУ.

"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", – додав президент.

Зеленський підсумував, що на підставі пропозиції СБУ та згідно із законодавством ухвалили рішення про припинення українського громадянства в тих підсанкційних осіб, у яких виявили іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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