Законопроект №4407 упорядочивает отнесение объектов к повышенной опасности (ОПО). Хотят отменить план локализации и ликвидации аварий.

Кстати Сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине

Должно уменьшиться давление на бизнес

Ожидается, что отмена плана уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы власти. На объекте повышенной опасности отменят декларацию безопасности. Вместе с тем ее заменят на отчет о мерах безопасности. У общественности будет к нему доступ.

В законопроекте делят ОПО на 3 класса, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов. Таким образом каждый уровень объектов будет иметь разные уровни вмешательства госорганов.

Аварийные оповещения

Закон предлагает, чтобы ГСЧС могла отправлять аварийное оповещение и информацию о влиянии аварии. Служба будет получать аварийные оповещения об авариях в других странах.

Сейчас запретить эксплуатацию объекта, на котором произошла авария, может только административный суд. Инициатива предлагает, чтобы предприятие самостоятельно приостанавливало работу.

Обратите внимание! Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Раде принять этот закон во втором чтении. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.