Законопроєкт №4407 упорядковує віднесення об’єктів до підвищеної небезпеки (ОПН). Хочуть скасувати план локалізації та ліквідації аварій.

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Має зменшитись тиск на бізнес

Очікують, що скасування плану зменшить тиск влади на бізнес. Документ покладає забезпечення безпеки і захисту населення за межами ОПН на місцеві органи влади. На об'єкті підвищеної небезпеки скасують декларацію безпеки. Натомість її замінять на звіт про заходи безпеки. Громадськість матиме до нього доступ.

У законопроєкті розподіляють ОПН на 3 класи, аби встановити конкретні вимоги до кожного класу таких об'єктів. Таким чином кожен рівень об'єктів матиме різні рівні втручання держорганів.

Аварійні сповіщення