Обвинувальний акт, зокрема, стосується начальника одного з відділів головного управління ДСНС України в Луганській області. Його підозрюють у підбурюванні до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб.
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Співробітникам ДСНС інкримінують службове підроблення
Також перед судом постануть 5 співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів. Їм закидають службове підроблення.
Як виявило слідство, інспектори, отримавши вказівку від свого керівника, підробили акти про пожежі на території дачного кооперативу "Озеро Вовче". Займання у Новоайдарському районі сталось на початку липня 2020 року.
Підробили одразу 46 актів
Сфальсифікованими документами хотіли запевнити правоохоронні органи, місцеву владу та ЗМІ в успішній ліквідації.
Що відомо про пожежу в дачному кооперативі?На території "Озера Вовчого" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей. Було знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.
Коротко про пожежі в Луганській області
- Масштабні лісові пожежі тривали з літа до осені 2020 року.
- Вогонь забрав життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.
- Полум'я знищило кілька сотень будинків.
- Збитки від лісових пожеж на Луганщині сягають декількох мільярдів гривень.