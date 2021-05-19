Обвинувальний акт, зокрема, стосується начальника одного з відділів головного управління ДСНС України в Луганській області. Його підозрюють у підбурюванні до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб.

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Співробітникам ДСНС інкримінують службове підроблення

Також перед судом постануть 5 співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів. Їм закидають службове підроблення.

Як виявило слідство, інспектори, отримавши вказівку від свого керівника, підробили акти про пожежі на території дачного кооперативу "Озеро Вовче". Займання у Новоайдарському районі сталось на початку липня 2020 року.

Підробили одразу 46 актів

Сфальсифікованими документами хотіли запевнити правоохоронні органи, місцеву владу та ЗМІ в успішній ліквідації.

Важливо! Слідчі з'ясували, що такі заходи не здійснювались. Одразу 46 актів виявились підробленими.

Що відомо про пожежу в дачному кооперативі? На території "Озера Вовчого" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей. Було знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.



Коротко про пожежі в Луганській області