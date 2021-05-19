Обвинительный акт, в частности, касается начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Его подозревают в подстрекательстве к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц.

К теме МВД усилит меры безопасности с началом курортного сезона

Сотрудникам ГСЧС инкриминируют служебный подлог

Также перед судом предстанут 5 сотрудников подчиненных территориальных подразделений. Им вменяют служебный подлог.

Как выявило следствие, инспекторы, получив указание от своего руководителя, подделали акты о пожарах на территории дачного кооператива "Озеро Волчье". Возгорание в Новоайдарском районе произошло в начале июля 2020 года.

Подделали сразу 46 актов

Сфальсифицированными документами хотели заверить правоохранительные органы, местные власти и СМИ в успешной ликвидации.

Важно! Следователи выяснили, что такие мероприятия не осуществлялись. Сразу 46 актов оказались поддельными.

Что известно о пожаре в дачном кооперативе? На территории "Озера Волчьего" в результате масштабных пожаров погибли три человека. Были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Коротко о пожарах в Луганской области