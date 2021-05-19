Обвинительный акт, в частности, касается начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Его подозревают в подстрекательстве к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц.
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Сотрудникам ГСЧС инкриминируют служебный подлог
Также перед судом предстанут 5 сотрудников подчиненных территориальных подразделений. Им вменяют служебный подлог.
Как выявило следствие, инспекторы, получив указание от своего руководителя, подделали акты о пожарах на территории дачного кооператива "Озеро Волчье". Возгорание в Новоайдарском районе произошло в начале июля 2020 года.
Подделали сразу 46 актов
Сфальсифицированными документами хотели заверить правоохранительные органы, местные власти и СМИ в успешной ликвидации.
Что известно о пожаре в дачном кооперативе?На территории "Озера Волчьего" в результате масштабных пожаров погибли три человека. Были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Коротко о пожарах в Луганской области
- Масштабные лесные пожары продолжались с лета до осени 2020 года.
- Огонь унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
- Пламя уничтожило несколько сотен домов.
- Убытки от лесных пожаров в Луганской области достигают нескольких миллиардов гривен.