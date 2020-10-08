Лісові пожежі на Луганщині ліквідували
Станом на 9 годину ранку 8 жовтня рятувальники ліквідували всі лісові пожежі в Луганській області. Від моменту займання 30 вересня вогонь пройшов близько 20 тисяч гектарів землі й зачепив 32 населених пункти.
Про ліквідацію масштабних лісових пожеж у Луганській області 8 жовтня повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Луганській області.
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Коротко про лісові пожежі на Луганщині:
- Найбільш складна ситуація через пожежі виникла вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського й Сєвєродонецького районів.
- Вогонь зачепив одразу 32 населених пункти. Під час гасіння вогню довелося евакуювати 150 людей.
- За попередніми даними, за понад тиждень пожеж вогонь пройшов близько 20 тисяч гектарів землі.
- Під час ліквідації пожеж загинули 11 людей, з яких 3 – від серцевих нападів. Крім того, постраждали 19 осіб, з яких 3 – працівники ДСНС.
Основні осередки пожеж:
- пожежа лісової підстилки поблизу села Байдівка Старобільського району на площі 50 гектарів – ліквідували 1 жовтня;
- пожежа лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району на площі 50 гектарів – ліквідували 3 жовтня;
- пожежа очерету й сухої рослинності поблизу Піщаного, Нижньотеплого й Артема Станично-Луганського району на площі 20 гектарів – ліквідували 3 жовтня;
- лісова пожежа поблизу Лобачевого й Геївки Станично-Луганського району на площі 1 тисяча 400 гектарів – ліквідували 3 жовтня;
- пожежа очерету й сухої рослинності поблизу села Болотене Станично-Луганського району на площі 6 гектарів – ліквідували 4 жовтня;
- лісову пожежу поблизу Трьохізбенки, Муратового й Капітанового Новоайдарського району на площі 2,6 тисяч гектарів – ліквідували 5 жовтня;
- лісова пожежа поблизу Бобрового, Воронового й Боровського на площі 6 тисяч гектарів – ліквідували 5 жовтня;
- лісова пожежа поблизу села Вільхового Станично-Луганського району на площі 2 тисячі гектарів – ліквідували 5 жовтня;
- пожежа лісової пісдстилки й сухої трави поблизу села Артема Станично-Луганський району на площі близько 24 гектари – ліквідували 6 жовтня;
- осередок пожежі поблизу села Смолянинове Новоайдарського району на площі майже 4,5 тисячі гектарів – ліквідували 8 жовтня.
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Ліквідація лісових пожеж на Луганщині: дивіться фото