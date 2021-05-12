МВС посилить заходи безпеки з початком курортного сезону
Правоохоронці посилять заходи безпеки у зв'язку з початком курортного сезону в України. Особлива увага приділятиметься пасажирським перевезенням.
Джерело:Національна поліція
Про це 12 травня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради. Він також наголосив на важливості проведення протипожежних заходів.
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МВС посилить патрулювання на дорогах з початком курортного сезону
За словами заступника очільника МВС, під час активного курортного сезону значно підвищується небезпека. Особливо на українських дорогах, які завантажені транспортом.
Відтак усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повинні бути готовим до забезпечення безпеки в цей період. Правоохоронцям потрібно:
- скласти графіки залучення особового складу;
- визначити особливо небезпечні місця на дорогах;
- провести превентивну роботу з перевізниками.
Сергій Яровий також пригадав масштабні лісові пожежі, які трапилися у 2020 році. І зауважив, необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти повторенню.
Щоб цього це повторилося, хочу, аби ми дали правильну оцінку, провели навчання і були готові максимально ефективно реагувати на всі події,
– підкреслив він.
Лісові пожежі на Луганщині у 2020 році: головне
- 6 липня 2020 року в Луганській області трапилися масштабні лісові пожежі. Вогонь дуже швидко поширювався, тож рятувальники залучили авіацію до гасіння.
- Полум'я забрало життя 5 людей, один чоловік згорів буквально заживо. Вогонь встиг знищити близько 5 тисяч гектарів землі, десятки будинків згоріли вщент.
- Ситуація ускладнювалася тим, що пожежі виникли неподалік лінії розмежування. До того ж окупанти, попри прохання української сторони, не дотримувалися режиму тиші.
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