Правоохоронці посилять заходи безпеки у зв'язку з початком курортного сезону в України. Особлива увага приділятиметься пасажирським перевезенням.

Про це 12 травня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради. Він також наголосив на важливості проведення протипожежних заходів.

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МВС посилить патрулювання на дорогах з початком курортного сезону

За словами заступника очільника МВС, під час активного курортного сезону значно підвищується небезпека. Особливо на українських дорогах, які завантажені транспортом.

Відтак усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повинні бути готовим до забезпечення безпеки в цей період. Правоохоронцям потрібно:

скласти графіки залучення особового складу;

визначити особливо небезпечні місця на дорогах;

провести превентивну роботу з перевізниками.

Сергій Яровий також пригадав масштабні лісові пожежі, які трапилися у 2020 році. І зауважив, необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти повторенню.

Щоб цього це повторилося, хочу, аби ми дали правильну оцінку, провели навчання і були готові максимально ефективно реагувати на всі події,

– підкреслив він.

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