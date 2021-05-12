Правоохранители усилят меры безопасности в связи с началом курортного сезона в Украине. Особое внимание будет уделяться пассажирским перевозкам.

Об этом 12 мая заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания. Он также отметил важность проведения противопожарных мероприятий.

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МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона

По словам заместителя главы МВД, во время активного курортного сезона значительно повышается опасность. Особенно на украинских дорогах, которые загружены транспортом.

Поэтому все подразделения Министерства внутренних дел должны быть готовыми к обеспечению безопасности в этот период. Правоохранителям нужно:

составить графики привлечения личного состава;

определить особо опасные места на дорогах;

провести превентивную работу с перевозчиками.

Сергей Яровой также вспомнил масштабные лесные пожары, произошедшие в 2020 году. И заметил, необходимо принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение.

Чтобы этого это повторилось, хочу, чтобы мы дали правильную оценку, провели обучение и были готовы максимально эффективно реагировать на все события,

– подчеркнул он.

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