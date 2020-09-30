Масштабні лісові пожежі на Луганщині: жителів двох сіл евакуюють – відео, фото
В Луганській області 30 вересня триває гасіння лісових пожеж, які почалися ще кілька днів тому. Через загрозу поширення пожежі відбувається евакуація місцевих жителів.
Жертв і постраждалих від пожеж наразі немає. Кількість пошкоджених будинків уточнюється. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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Лісові пожежі в Луганській області: останні новини
- Гасіння вогню триває біля сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове. Новий осередок виник сьогодні між селами Половинкине і Байдівка Старобільського району. Там загорілась суха трава та лісова підстилка.
- Основні зусилля рятувальників зосереджені в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах. Там через сильний поривчастий вітер збільшилася площа вогню.
- Через загрозу поширення вогню евакуюють мешканців сіл Артема та Нижньотепле. Поблизу цих населених пунктів вогонь охопив очерет та суху траву.
- У гасінні вогню задіяні 192 пожежники та 44 одиниці техніки.
Пожежа на Луганщині / Фото ДСНС
Лісові пожежі в Луганській області: дивіться відео
Пожежі на Луганщині: карта