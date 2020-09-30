В Луганській області 30 вересня триває гасіння лісових пожеж, які почалися ще кілька днів тому. Через загрозу поширення пожежі відбувається евакуація місцевих жителів.

Жертв і постраждалих від пожеж наразі немає. Кількість пошкоджених будинків уточнюється. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. До теми На Луганщині знову спалахнула пожежа: горить 20 гектарів лісу Лісові пожежі в Луганській області: останні новини Гасіння вогню триває біля сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове. Новий осередок виник сьогодні між селами Половинкине і Байдівка Старобільського району. Там загорілась суха трава та лісова підстилка.

Основні зусилля рятувальників зосереджені в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах. Там через сильний поривчастий вітер збільшилася площа вогню.

Через загрозу поширення вогню евакуюють мешканців сіл Артема та Нижньотепле . Поблизу цих населених пунктів вогонь охопив очерет та суху траву.

. Поблизу цих населених пунктів вогонь охопив очерет та суху траву. У гасінні вогню задіяні 192 пожежники та 44 одиниці техніки.

Пожежа на Луганщині / Фото ДСНС Лісові пожежі в Луганській області: дивіться відео Зверніть увагу! 27 вересня ліс запалав і біля Краматорська Донецької області. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я. Мер міста та користувачі соцмереж вважають, що це міг бути підпал – через недбалу поведінку з вогнем. Пожежі на Луганщині: карта