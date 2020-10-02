Лісові пожежі на Луганщині: на згарищах залишаються десятки покинутих тварин – щемливі фото
У вигорілих на Луганщині селах залишилися десятки покинутих домашніх улюбленців. Тварини знесилені, без їжі та води потребують допомоги на згарищах.
Про сумну ситуацію повідомила на своїй фейсбук-сторінці волонтерка Віка Гайворонська.
З висоти пташиного польоту Як виглядають лісові пожежі на Луганщині: апокаліптичні фото
"Їздили в Воронове і Сиротине, трьома машинами… Якщо коротко, то це кошмар. Вигоріло все або майже все. Воронове — сльози... Сиротине — жах. Люди без даху над головою. Просто руїни, є місця, де не залишилося каменя на камені", – написала вона про ситуацію на Луганщині.
На місцях згарищ багато покинутих тварин, вони сидять у дворах чи бігають по селах.
Кого знайшли – погодували, будемо їздити годувати щодня і шукати їм домівки, оскільки всіх забрати нам просто нікуди. Поки забрали 5 потерпілих котиків, 2 обгорілих собак, ще одну взяли інші люди. Проблеми у всіх приблизно однакові: опіки, отруєння чадним газом. Одна важка собака. Один кіт обгорів зовсім, навіть первісне забарвлення складно визначити,
– додала Гайворонська.
Волонтери шукають для покинутих тварин дім. Вони зазначають, що у селах є покинуті породисті собаки. Зокрема, наразі шукають дім або перетримку для 3 вівчарок.
Постраждалі від пожеж та покинуті тварини на Луганщині / Фото з соцмереж 18+
Є дворняги, красиві, розумні, охороняють попелища,
– додають волонтери.
Усіх, хто може допомогти постраждалим тваринам, просять звертатися за телефонами: 050-575-81-07 – Анжела,
066-196-17-12 – Таня,
050-133-44-25 – Оля,
099-045-75-13 – Юля.
Головне про пожежі на Луганщині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині 30 вересня.
- Наразі полум'я охопило площу у близько 13 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії стали 9 осіб, до лікарень потрапили 17.
- З вогнем борються близько 2 500 осіб, залучено понад дві сотні одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.