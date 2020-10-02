У вигорілих на Луганщині селах залишилися десятки покинутих домашніх улюбленців. Тварини знесилені, без їжі та води потребують допомоги на згарищах.

Про сумну ситуацію повідомила на своїй фейсбук-сторінці волонтерка Віка Гайворонська.

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"Їздили в Воронове і Сиротине, трьома машинами… Якщо коротко, то це кошмар. Вигоріло все або майже все. Воронове — сльози... Сиротине — жах. Люди без даху над головою. Просто руїни, є місця, де не залишилося каменя на камені", – написала вона про ситуацію на Луганщині.

На місцях згарищ багато покинутих тварин, вони сидять у дворах чи бігають по селах.

Кого знайшли – погодували, будемо їздити годувати щодня і шукати їм домівки, оскільки всіх забрати нам просто нікуди. Поки забрали 5 потерпілих котиків, 2 обгорілих собак, ще одну взяли інші люди. Проблеми у всіх приблизно однакові: опіки, отруєння чадним газом. Одна важка собака. Один кіт обгорів зовсім, навіть первісне забарвлення складно визначити,

– додала Гайворонська.

Волонтери шукають для покинутих тварин дім. Вони зазначають, що у селах є покинуті породисті собаки. Зокрема, наразі шукають дім або перетримку для 3 вівчарок.

Постраждалі від пожеж та покинуті тварини на Луганщині / Фото з соцмереж 18+

Є дворняги, красиві, розумні, охороняють попелища,

– додають волонтери.

Усіх, хто може допомогти постраждалим тваринам, просять звертатися за телефонами: 050-575-81-07 – Анжела,

066-196-17-12 – Таня,

050-133-44-25 – Оля,

099-045-75-13 – Юля.

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