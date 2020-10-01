У МВС показали, як виглядають спустошені вогнем території на Луганщині з висоти пташиного польоту. Також у відомстві розповіли, які селища опинилися на шляху у стихії і які вдалося в неї "відбити".

Фото лісових пожеж на Луганщині, а також перелік населених пунктів, яким загрожував вогонь оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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Уявіть руйнівну силу вогняної стихії, коли не було дощу протягом 4 місяців. Коли пориви ураганного вітру до 30 метрів у секунду не припиняються дві доби. І дме все це постійно напрямком на північний захід, тобто від самої лінії розмежування вглиб контрольованої нами території. Коли пожежа спалахує у кількох місцях одночасно і вогонь блискавично розповсюджується на понад 11 тисяч гектарів у 2 великих лісових масивах,

– зауважив він.

Так, за словами Шевченка, пожежа загрожувала 31 населеному пункту:

Від фронтової вцілілої Трьохізбенки через оточені лісами і від того вигорілі села Муратове, Воронове, Капітанове, Сиротине та до тилового промислового Сєвєродонецька.

Саме перед Сєверодонецьком і вдалося зупинити вогонь. Він був вчасно приборканий пожежниками на об’єктах критичної інфраструктури

Станицю Луганську вогонь зачепив менше, але роботу КПВВ довелося зупинити через наближення пожежі. Вогнем був пошкоджений модуль Червоного хреста, але полум’я вдалося таки приборкати.

"Після ліквідації загроз передусім населеним пунктам і людям, рятувальники з 6 областей почали штурм вогню у лісових районах. Отримавши через СЦКК і штаб ООС гарантії від противника про безпеку польотів пожежній авіації, два вертольоти і три літаки Ан-32П з самого ранку скидали воду на осередки займання у хвойних лісах", – додав речник МВС.

Фото пожежі на Луганщині з висоти пташиного польоту і наслідки займань / Фото Артема Шевченка

Зверніть увагу! Ще 30 вересня осередків пожежі було 146, станом на 1 жовтня – залишилося 30. Є 9 жертв стихії, 12 постраждалих та 120 врятованих.

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