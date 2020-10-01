На Луганщині вирують масштабні лісові пожежі. Полум'я дісталось до замінованого узбіччя біля КПВВ "Станиця Луганська". Через загрозу пункт пропуску закрили.

Через КПВВ тимчасово не пропускають людей

Про те, що вогонь дістався автошляху, повідомили на фейсбук-сторінці Станично-Луганської РДА.

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Пожежа розповсюдилась до автошляху, по якому люди перетинають КПВВ, поблизу дороги розпочалась детонація вибухових пристроїв,

– заявили у РДА.

Через сильний вітер, пояснили у райдержадміністрації, вогонь стрімко поширюється в районі лінії фронту.

Через небезпеку КПВВ "Станиця Луганська" припинив роботу. Громадян не пропускають. Усіх, хто перебували на КПВВ, відвели на безпечну відстань.

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