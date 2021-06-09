Соответствующий документ Кабмин одобрил на заседании 9 июня. Теперь за его рассмотрение должны взяться народные депутаты.

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Что предусматривает документ

Право на бесплатный проезд без наличия соответствующего удостоверения или справки. А также предоставление льгот органами местного самоуправления – в форме денежных компенсаций.

Как отметили в объяснительной записке, льготы в форме денежной компенсации будут способствовать адресности их предоставления, исходя из способности местных бюджетов.

В документе указано, что украинское законодательство устанавливает льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан. Речь о:

ветеранах войны;

ветеранах военной службы, органов внутренних дел и других;

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

жертвах нацистских преследований;

лицах с инвалидностью;

родителях военных, погибших или пропавших без вести во время прохождения службы;

реабилитированных лицах;

детях из многодетных семей.

Почему рассматривают такие изменения

Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, почему льготы теперь предлагают выплачивать деньгами "на руки".

По его словам, такой подход уравняет права тех жителей больших городов, кто регулярно пользуются различными видами транспорта и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Чиновник обратил внимание на то, что право на льготный проезд в общественном транспорте регламентируют 8 разных законов. Им пользуется 2,4 миллиона граждан.