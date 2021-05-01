Юлия Гришина заявила, что руководство "Укрзализныци" не явилось на заседание временной следственной комиссии. Поэтому нардепы требуют уволить топ-менеджеров и наблюдательный совет госпредприятия.

Детали от Гришиной

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик не явились на заседание ВСК 30 апреля. Вместо этого они отправили своих подчиненных.

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По словам нардепа от "Слуги народа" вместо Криклия дистанционно на связь с ВСК вышел его заместитель, отвечающий за цифровизацию. Гришина заявила, что тот не знал, что убытки "Укрзализныци" прямо противоречат понятию ее развития, о котором он уверял.

В то же время Юрик на заседание ВСК направил своего очередного временно исполняющего обязанности члена правления "Укрзализныци" Ивана Синякова, который "не смог ответить по существу на прямые вопросы нардепов". Кроме того, он отказался называть свою зарплату.

Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и министерством инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщения, а повестки,

– заявила Гришина.

Она добавила, что неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе ВСК.

"Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседания ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные "дорожные карты развития", а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе и о зарплатах Наблюдательного совета", – отметила политик.

Что решила ВСК

Признать председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.

Обратиться к правительству с требованием немедленно уволить председателя и членов правления, а также всех временно исполняющих обязанности руководителей компании.

Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием немедленно начать поиск компетентных лиц.

Привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления "УЗ" в соответствие с финансовыми показателями компании.

Реакция руководства "Укрзализныци"

Председатель правления заявил, что ВСК якобы знала о том, что в Ужгороде 30 апреля открывают детскую железную дорогу с участием руководства "УЗ", пишет телеграм-канал "PavlovskyNews".

УЗ полностью сотрудничает и открыта для ВСК. Мы отвечаем на все запросы с фактами и цифрами. Нам надо выяснить, что сегодня произошло. Думаю, что в конструктивной командной работе мы выйдем на те решения в парламенте, которые так сегодня необходимы компании,

– заявил Юрик.

На заявление Гришиной относительно зарплат тот добавил, что решение об их размере одобряет не компания, а правительство.