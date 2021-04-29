Укрзализныця проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной отрасли. Это связано со срывом плана критических закупок.

Проверка также обусловлена бездействием некоторых руководителей вертикали. На время проведения проверки директора департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок отстранят от работы.

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Укрзализныця заявила о срыве критических закупок

"Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку закупочной вертикали компании. Она связана со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием ряда руководителей вертикали", – говорится в сообщении пресс-службы.

Бездействие должностных лиц заключалось в несвоевременном доведении до филиала Укрзализныци "Центр обеспечения производства" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений в них в течение первого квартала 2021 года, несвоевременной корректировке цен на топливо.

По установленным фактам компания проведет служебную проверку в отношении должностных лиц:

департамента категорийного управления;

департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок;

директора по вопросам закупок АО "Укрзализныця".

В Укрзализныци подчеркнули, именно эти отделы должны обеспечивать своевременную закупку материально-технических средств, необходимых для стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожной отрасли.

"Указанные случаи не будут в дальнейшем толероваться и будут получать организационные и кадровые заключения", – отметили в компании.