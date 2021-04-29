Укрзализныця заявила о срыве критических закупок
Укрзализныця проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной отрасли. Это связано со срывом плана критических закупок.
Источник:Укрзализныця
Проверка также обусловлена бездействием некоторых руководителей вертикали. На время проведения проверки директора департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок отстранят от работы.
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Укрзализныця заявила о срыве критических закупок
"Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку закупочной вертикали компании. Она связана со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием ряда руководителей вертикали", – говорится в сообщении пресс-службы.
Бездействие должностных лиц заключалось в несвоевременном доведении до филиала Укрзализныци "Центр обеспечения производства" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений в них в течение первого квартала 2021 года, несвоевременной корректировке цен на топливо.
По установленным фактам компания проведет служебную проверку в отношении должностных лиц:
- департамента категорийного управления;
- департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок;
- директора по вопросам закупок АО "Укрзализныця".
В Укрзализныци подчеркнули, именно эти отделы должны обеспечивать своевременную закупку материально-технических средств, необходимых для стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожной отрасли.
"Указанные случаи не будут в дальнейшем толероваться и будут получать организационные и кадровые заключения", – отметили в компании.
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