Укрзалізниця заявила про зрив критичних закупівель
Укрзалізниця проведе перевірку дій низки посадовців закупівельної галузі. Це пов'язано зі зривом плану критичних закупівель.
Джерело:Укрзалізниця
Перевірка також зумовлена бездіяльністю деяких керівників вертикалі. На час проведення перевірки директора департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель відсторонять від роботи.
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Укрзалізниця заявила про зрив критичних закупівель
"Офіс з безпеки АТ "Укрзалізниця" проведе перевірку закупівельної вертикалі компанії. Вона пов'язана із зривом плану критичних закупівель для галузі та бездіяльністю низки керівників вертикалі", – мовиться в повідомленні пресслужби.
Бездіяльність посадовців полягала в несвоєчасному доведенні до філії Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" централізованих планів матеріально-технічного забезпечення, неодноразовому внесенні коригувань та змін до них впродовж першого кварталу 2021 року, несвоєчасному коригуванні цін на паливо.
За встановленими фактами компанія проведе службову перевірку стосовно посадовців:
- департаменту категорійного управління;
- департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель;
- директора з питань закупівель АТ "Укрзалізниця".
В Укрзалізниці підкреслили, саме ці відділи мають забезпечувати своєчасну закупівлю матеріально-технічних засобів, необхідних для стабільного й безперебійного функціонування залізничної галузі.
"Зазначені випадки не будуть надалі толеруватись та будуть отримувати організаційні й кадрові висновки", – наголосили в компанії.
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