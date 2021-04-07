Правительство разрешило иностранцам после въезда проходить самоизоляцию
Кабинет министров 7 апреля разрешил иностранцам по желанию не сдавать ПЦР-тест при въезде в Украину. Теперь они могут проходить 14 дней самоизоляции вместо теста.
Источник:24 канал
Нововведение касается тех иностранцев, которые проживают на территории Украины, или же они не достигли 12-летнего возраста. Соответствующее решение одобрили на заседании правительства.
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Заметим, иностранцы также должны называть цель своего въезда в Украину. Если они не смогут ее обосновать, то им могут отказать во въезде.
Как попасть в Украину
- Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны уйти на самоизоляцию на 14 дней независимо от того, в какой зоне есть страна, откуда они въезжают. Или же они могут сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа перед въездом.
- Иностранцы должны иметь полис страхования. Ранее правительство ужесточало для них правила въезда и обязывало обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов назад. Теперь это правили действует не для всех.
- Кстати, иностранцы не могут въезжать в Украину только со справкой о вакцинации.
Главное о ситуации с коронавирусом
- За сутки 6 апреля COVID-19 в Украине подхватили 15 415 человек. Больше всего в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.
- С начала кампании по вакцинации прививки против коронавируса получили 320 263 человек.
- За все время пандемии вирус подтвердили у 1 784 579 украинцев, из них 1 373 851 больной выздоровел. Зато умерли от осложнений – 35 498.
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