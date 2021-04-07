Кабинет министров 7 апреля разрешил иностранцам по желанию не сдавать ПЦР-тест при въезде в Украину. Теперь они могут проходить 14 дней самоизоляции вместо теста.

Нововведение касается тех иностранцев, которые проживают на территории Украины, или же они не достигли 12-летнего возраста. Соответствующее решение одобрили на заседании правительства.

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Заметим, иностранцы также должны называть цель своего въезда в Украину. Если они не смогут ее обосновать, то им могут отказать во въезде.

Как попасть в Украину

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны уйти на самоизоляцию на 14 дней независимо от того, в какой зоне есть страна, откуда они въезжают. Или же они могут сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа перед въездом.

Иностранцы должны иметь полис страхования. Ранее правительство ужесточало для них правила въезда и обязывало обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов назад. Теперь это правили действует не для всех.

Кстати, иностранцы не могут въезжать в Украину только со справкой о вакцинации.

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