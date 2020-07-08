Кабинет Министров разрешил учреждениям культуры работать до 23:00. Однако обязательным является соблюдение определенных правил и ограничений.

Новый режим работы учреждений культуры

Решение ослабить карантин в отношении учреждений культуры приняли 8 июля на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Правительство разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при условии соблюдения ряда ограничений и правил.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, это решение урегулирует положение о деятельности культурных учреждений, которые ранее не были согласованы. В частности речь идет о театрах, ночных развлекательных заведениях и тому подобное.

Что правительство изменило

запретили работу ночных клубов на период карантина после 23:00;

учреждениям культуры продлили на 1 час возможность работать – тоже до 23:00.

Ткаченко о работе клубов

В своем телеграме министр отметил, что ночные клубы, которые нарушают карантин, – преступники, из-за которых распространяется коронавирус.

Нарушителей карантина, в частности, ночные клубы, надо не только штрафовать. На первый раз предупреждать, на второй – закрывать вплоть до конца пандемии,

– заявил Ткаченко.

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