Уряд дозволив установам культури працювати до 23:00, але з обмеженнями
Кабінет Міністрів дозволив установам культури працювати до 23:00. Однак обов’язковим є дотримання певних правил та обмежень.
Новий режим роботи закладів культури
Рішення послабити карантин щодо закладів культури прийняли 8 липня на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
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Уряд дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання ряду обмежень і правил.
За словами міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, це рішення врегулює положення про діяльність культурних установ, які раніше не були узгоджені. Зокрема мова йде про театри, нічні розважальні заклади тощо.
Що уряд змінив
- заборонили роботу нічних клубів на період карантину після 23:00;
- установам культури продовжили на 1 годину можливість працювати – теж до 23:00.
Ткаченко про роботу клубів
У своєму телеграмі міністр наголосив, що нічні клуби, які порушують карантин – злочинці, через яких поширюється коронавірус.
Порушників карантину, зокрема, нічні клуби, треба не лише штрафувати. На перший раз попереджати, на другий – закривати аж до кінця пандемії,
– заявив Ткаченко.
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