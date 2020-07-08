Кабінет Міністрів дозволив установам культури працювати до 23:00. Однак обов’язковим є дотримання певних правил та обмежень.

Новий режим роботи закладів культури

Рішення послабити карантин щодо закладів культури прийняли 8 липня на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Уряд дозволив установам культури працювати до 23:00 за умови дотримання ряду обмежень і правил.

За словами міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, це рішення врегулює положення про діяльність культурних установ, які раніше не були узгоджені. Зокрема мова йде про театри, нічні розважальні заклади тощо.

Що уряд змінив

заборонили роботу нічних клубів на період карантину після 23:00;

установам культури продовжили на 1 годину можливість працювати – теж до 23:00.

Ткаченко про роботу клубів

У своєму телеграмі міністр наголосив, що нічні клуби, які порушують карантин – злочинці, через яких поширюється коронавірус.

Порушників карантину, зокрема, нічні клуби, треба не лише штрафувати. На перший раз попереджати, на другий – закривати аж до кінця пандемії,

– заявив Ткаченко.

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