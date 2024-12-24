Процесс закупок обещают упростить и стабилизировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова в Facebook.

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Что предусматривает постановление Кабмина

Нововведение обеспечивает стабильность и прозрачность процесса для всех участников.

Командиры воинских частей теперь могут без лишних бюрократических преград оперативно закупать дроны и средства РЭБ тактического уровня. Больше не нужны лишние согласования с Генштабом или другими военными органами.

Также воинские части получают возможность присоединяться к соглашениям, которые заключают закупочные агентства МОУ и Госспецсвязи. Как отмечает Умеров, это позволит оперативно получать технику по конкурентным ценам.

Отныне военные смогут эффективнее планировать свои потребности, а производители – сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства,

– написал Умеров.

Постановление способствует более быстрой поставке необходимой техники на фронт и поддерживает развитие украинских производителей. Для военных это означает лучшее планирование потребностей, а для производителей – больше возможностей для совершенствования продукции и масштабирования производства.