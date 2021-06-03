Бюджетную декларацию правительство одобрило на заседании 31 мая. Общая ее часть опубликована в свободном доступе.
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Расходы на оборону в 2020 – 2024 годах
В декларации на оборонную сферу предусмотрено направить ресурс на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП.
Расходы по бюджетной декларации Кабмина:
- 2022 год – не менее 270 миллиардов 741 миллиона гривен;
- 2023 год – не менее 299 миллиардов 730 миллионов гривен;
- 2024 год – не менее 332 миллиардов 585 миллионов гривен.
При этом в бюджетной декларации указано, что приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности определяют в частности решения СНБО, которые утверждает президент.
Что было в решении СНБО
Сумма, имеющаяся в декларации, значительно меньше, чем предусматривает указ президента от 25 апреля 2019 года №167. Он вводил в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 – 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".
Расходы по решению СНБО:
- 2021 год – 403 миллиарда 434 миллиона гривен;
- 2022 – 449 миллиардов 446 миллионов гривен.
Расходы, предусмотренные решением СНБО / Скриншот