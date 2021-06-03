Бюджетную декларацию правительство одобрило на заседании 31 мая. Общая ее часть опубликована в свободном доступе.

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Расходы на оборону в 2020 – 2024 годах

В декларации на оборонную сферу предусмотрено направить ресурс на уровне не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Расходы по бюджетной декларации Кабмина:

2022 год – не менее 270 миллиардов 741 миллиона гривен;

2023 год – не менее 299 миллиардов 730 миллионов гривен;

2024 год – не менее 332 миллиардов 585 миллионов гривен.

При этом в бюджетной декларации указано, что приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности определяют в частности решения СНБО, которые утверждает президент.

Обратите внимание! Расходы зависят от объема ВВП. Этот показатель экономического развития в Украине из-за пандемии сократился. Так, по сравнению с 2019 годом ВВП уменьшился на 4%. Так, в 2019 году ВВП Украины составил 3,2%, показывая стабильный рост в течение предыдущих лет. Хотя и в 2019 году показатель уже упал на 0,2%.

Что было в решении СНБО

Сумма, имеющаяся в декларации, значительно меньше, чем предусматривает указ президента от 25 апреля 2019 года №167. Он вводил в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 – 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Расходы по решению СНБО:

2021 год – 403 миллиарда 434 миллиона гривен;

2022 – 449 миллиардов 446 миллионов гривен.



Расходы, предусмотренные решением СНБО / Скриншот