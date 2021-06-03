Бюджетну декларацію уряд схвалив на засіданні 31 травня. Загальна її частина опублікована у вільному доступі.

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Видатки на оборону у 2020 – 2024 роках

У декларації на оборонну сферу передбачено спрямувати ресурс на рівні не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.

Видатки за бюджетною декларацією Кабміну:

2022 рік – не менше 270 мільярдів 741 мільйона гривень;

2023 рік – не менше 299 мільярдів 730 мільйонів гривень;

2024 рік – не менше 332 мільярдів 585 мільйонів гривень.

При тому у бюджетній декларації зазначено, що пріоритети державної політики у сфері національної безпеки визначають зокрема рішення РНБО, які затверджує президент.

Зверніть увагу! Видатки залежать від обсягу ВВП. Цей показник економічного розвитку в Україні через пандемію скоротився. Так, у порівнянні з 2019 роком ВВП зменшився на 4%. Так у Видатки залежать від обсягу ВВП. Цей показник економічного розвитку в Україні через пандемію скоротився. Так, у порівнянні з 2019 роком ВВП. Так у 2019 році ВВП України становив 3,2% , показуючи стабільний ріст протягом попередніх років. Хоча й у 2019 році показник вже впав на 0,2%.

Що було в рішенні РНБО

Сума, наявна у декларації, значно менша, ніж передбачає указ президента від 25 квітня 2019 року №167. Він вводив в дію рішення РНБО "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Видатки за рішенням РНБО:

2021 рік – 403 мільярди 434 мільйони гривень;

2022 рік – 449 мільярдів 446 мільйонів гривень.



Видатки, передбачені рішенням РНБО / Скриншот

