Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Он также добавил, что Кабмин также согласовал новые назначения в областных администрациях.
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Кабмин уволил чиновников со старых должностей
Кабмин 6 сентября уволил министров со старых должностей. Речь идет о:
- Андрее Сибиге, которого уволили с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины,
- Матвее Бедном, которого уволили с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины,
- Светлану Гринчук, которую уволили с должности заместителя Министра энергетики Украины,
- Наталью Калмыкову, которую уволили с должности заместителя Министра обороны Украины,
- Светлану Даниленко, которую уволили с должности заместителя Министра образования и науки Украины.
Кроме того, правительство согласовало увольнение с должности председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиту. К слову, по информации СМИ, Никита может получить новую должность в Офисе Президента.
Также Кабмин согласовал временно возложить исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Анатолия Стельмаха.
Правительство назначило и должностных лиц в областных администрациях:
- Сергея Крамаренко – на должность председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области;
- Игоря Турченко – на должность заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации.