Народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что перезагрузка правительства во время войны необходимый компонент для успеха страны. Он объяснил, что люди, которые были на должностях 4 года могут уже не выполнять те функции и нагрузки, которые входили в их обязанности в начале назначения.

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Полезная практика

По мнению Олега Дунды, это правильная практика не только для правительственных организаций, но и для бизнеса. По его словам, глава имеет право и обязанность раз в 3 – 4 года перезагружать руководство.

Если же нет, то люди фактически очень сильно снижают требования к себе и не видят за пределами тех направлений, которые были последние 4 – 5 года,

– сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что важно постоянно менять вид деятельности для чиновников.