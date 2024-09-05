Народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что перезагрузка правительства во время войны необходимый компонент для успеха страны. Он объяснил, что люди, которые были на должностях 4 года могут уже не выполнять те функции и нагрузки, которые входили в их обязанности в начале назначения.
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Полезная практика
По мнению Олега Дунды, это правильная практика не только для правительственных организаций, но и для бизнеса. По его словам, глава имеет право и обязанность раз в 3 – 4 года перезагружать руководство.
Если же нет, то люди фактически очень сильно снижают требования к себе и не видят за пределами тех направлений, которые были последние 4 – 5 года,
– сказал народный депутат.
Он подчеркнул, что важно постоянно менять вид деятельности для чиновников.
Какие кадровые изменения уже состоялись
Правительство Украины планируют перезагрузить почти на 50%. Народные депутаты 4 сентября уже проголосовали за отставку Александра Камышина с должности министра стратегических отраслей промышленности Украины. Было уволено и Ольгу Стефанишин – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Руслана Стрельца – главу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Дениса Малюську – министра юстиции.