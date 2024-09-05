Народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що перезавантаження уряду під час війни необхідний компонент для успіху країни. Він пояснив, що люди, які були на посадах 4 роки можуть вже не виконувати ті функції та навантаження, які входили у їхні обов'язки на початку призначення.

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Корисна практика

На думку Олега Дунди, це правильна практика не лише для урядових організацій, але й для бізнесу. За його словами, очільник має право та обов'язок раз на 3 – 4 роки перезавантажувати керівництво.

Якщо ж ні, то люди фактично дуже сильно знижують вимоги до себе та не бачать поза межами тих напрямків, які були останні 4 – 5 роки,

– сказав народний депутат.

Він підкреслив, що важливо постійно змінювати вид діяльності для посадовців.