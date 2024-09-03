Саме тому, за словами президента України, підготували кадрові рішення в уряді та зміни в Офісі Президента. Зокрема, мовиться про звільнення та призначення міністрів та високопосадовців в Офісі Президента.

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Зокрема, нардеп та очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія заявив, що понад 50% штату уряду змінять.

Що сказав Зеленський про ротації в Кабміні та ОП

Володимир Зеленський заявив, що наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні.

Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики,

– заявив Зеленський.

За його словами, треба:

перше – більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону;

друге – Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві й це треба посилювати на всіх рівнях. Зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості;

третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО й для цього потрібна особлива взаємодія;

й для цього потрібна особлива взаємодія; четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства , підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність;

, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність; п'яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини.

Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме,

– пояснив президент.

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До речі, ввечері 3 вересня повідомили, що: