Кабмин внес Панаму в перечень оффшорных зон: что это значит

Кабинет Министров принял решение внести Панаму в перечень оффшорных зон. Ранее из стран Центральной Америки в этот список входило государство Белиз.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання уряду 27 травня, передає 24 канал.

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У пояснювальній записці до проєкту розпорядження мовиться, що доцільно віднести юрисдикцію Панами до українського переліку офшорних зон. Зауважимо, що раніше Панама була внесена до переліку офшорних зон ЄС.

Панама, яку внесли у перелік офшорних зон: карта

Що таке офшорні зони?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал.

Перелік офшорних зон

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

Центральна Америка

Беліз

Панама

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Карибський регіон

Ангілья

Антигуа і Барбуда

Аруба

Багамські Острови

Барбадос

Бермудські Острови

Британські Віргінські Острови

Віргінські Острови (США)

Гренада

Кайманові Острови

Монтсеррат

Нідерландські Антильські Острови

Пуерто-Ріко

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Співдружність Домініки

Теркс і Кайкос

Тринідад і Тобаго

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

Вануату

Гуам

Маршальські Острови

Науру

Ніуе

Палау

Острови Кука

Американське Самоа

Самоа

Фіджі

Південна Азія

Мальдівська Республіка



Розпорядження уряду про внесення Панами у перелік офшорних зон / Фото Кабміну