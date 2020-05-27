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Кабмин внес Панаму в перечень оффшорных зон: что это значит

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Панаму внесли в перечень оффшорных зон: решение Кабмина
Панаму внесли у перелік офшорних зон / Getty Images

Кабинет Министров принял решение внести Панаму в перечень оффшорных зон. Ранее из стран Центральной Америки в этот список входило государство Белиз.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання уряду 27 травня, передає 24 канал

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У пояснювальній записці до проєкту розпорядження мовиться, що доцільно віднести юрисдикцію Панами до українського переліку офшорних зон. Зауважимо, що раніше Панама була внесена до переліку офшорних зон ЄС.

Панама, яку внесли у перелік офшорних зон: карта

Що таке офшорні зони?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал.

Перелік офшорних зон

Британські залежні території

  • Острів Гернсі
  • Острів Джерсі
  • Острів Мен
  • Острів Олдерні

Центральна Америка

  • Беліз
  • Панама

Європа

  • Андорра
  • Гібралтар
  • Монако

Карибський регіон

  • Ангілья
  • Антигуа і Барбуда
  • Аруба
  • Багамські Острови
  • Барбадос
  • Бермудські Острови
  • Британські Віргінські Острови
  • Віргінські Острови (США)
  • Гренада
  • Кайманові Острови
  • Монтсеррат
  • Нідерландські Антильські Острови
  • Пуерто-Ріко
  • Сент-Вінсент і Гренадіни
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сент-Люсія
  • Співдружність Домініки
  • Теркс і Кайкос
  • Тринідад і Тобаго

Африка

  • Ліберія
  • Намібія
  • Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальські Острови
  • Науру
  • Ніуе
  • Палау
  • Острови Кука
  • Американське Самоа
  • Самоа
  • Фіджі

Південна Азія

  • Мальдівська Республіка

Розпорядження Кабміну
Розпорядження уряду про внесення Панами у перелік офшорних зон / Фото Кабміну

Автор: Алена Захарова
Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Новости Украины
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