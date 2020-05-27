Кабмін вніс Панаму в перелік офшорних зон: що це означає
Кабінет Міністрів ухвалив рішення внести Панаму у перелік офшорних зон. Раніше з країн Центральної Америки у цей список входила держава Беліз.
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання уряду 27 травня, передає 24 канал.
Важливо Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
У пояснювальній записці до проєкту розпорядження мовиться, що доцільно віднести юрисдикцію Панами до українського переліку офшорних зон. Зауважимо, що раніше Панама була внесена до переліку офшорних зон ЄС.
Панама, яку внесли у перелік офшорних зон: карта
Що таке офшорні зони?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал.
Перелік офшорних зон
Британські залежні території
- Острів Гернсі
- Острів Джерсі
- Острів Мен
- Острів Олдерні
Центральна Америка
- Беліз
- Панама
Європа
- Андорра
- Гібралтар
- Монако
Карибський регіон
- Ангілья
- Антигуа і Барбуда
- Аруба
- Багамські Острови
- Барбадос
- Бермудські Острови
- Британські Віргінські Острови
- Віргінські Острови (США)
- Гренада
- Кайманові Острови
- Монтсеррат
- Нідерландські Антильські Острови
- Пуерто-Ріко
- Сент-Вінсент і Гренадіни
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
- Співдружність Домініки
- Теркс і Кайкос
- Тринідад і Тобаго
Африка
- Ліберія
- Намібія
- Сейшельські Острови
Тихоокеанський регіон
- Вануату
- Гуам
- Маршальські Острови
- Науру
- Ніуе
- Палау
- Острови Кука
- Американське Самоа
- Самоа
- Фіджі
Південна Азія
- Мальдівська Республіка
Розпорядження уряду про внесення Панами у перелік офшорних зон / Фото Кабміну