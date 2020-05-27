Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Кабмін вніс Панаму в перелік офшорних зон: що це означає

- Читать новость на русском
Панаму внесли у перелік офшорних зон: рішення Кабміну
Панаму внесли у перелік офшорних зон / Getty Images

Кабінет Міністрів ухвалив рішення внести Панаму у перелік офшорних зон. Раніше з країн Центральної Америки у цей список входила держава Беліз.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання уряду 27 травня, передає 24 канал

Важливо Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження мовиться, що доцільно віднести юрисдикцію Панами до українського переліку офшорних зон. Зауважимо, що раніше Панама була внесена до переліку офшорних зон ЄС.

Панама, яку внесли у перелік офшорних зон: карта

Що таке офшорні зони?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал.

Перелік офшорних зон

Британські залежні території

  • Острів Гернсі
  • Острів Джерсі
  • Острів Мен
  • Острів Олдерні

Центральна Америка

  • Беліз
  • Панама

Європа

  • Андорра
  • Гібралтар
  • Монако

Карибський регіон

  • Ангілья
  • Антигуа і Барбуда
  • Аруба
  • Багамські Острови
  • Барбадос
  • Бермудські Острови
  • Британські Віргінські Острови
  • Віргінські Острови (США)
  • Гренада
  • Кайманові Острови
  • Монтсеррат
  • Нідерландські Антильські Острови
  • Пуерто-Ріко
  • Сент-Вінсент і Гренадіни
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сент-Люсія
  • Співдружність Домініки
  • Теркс і Кайкос
  • Тринідад і Тобаго

Африка

  • Ліберія
  • Намібія
  • Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальські Острови
  • Науру
  • Ніуе
  • Палау
  • Острови Кука
  • Американське Самоа
  • Самоа
  • Фіджі

Південна Азія

  • Мальдівська Республіка

Розпорядження Кабміну
Розпорядження уряду про внесення Панами у перелік офшорних зон / Фото Кабміну

Автор: Альона Захарова
Теги: Гроші Кабінет Міністрів України Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Путін не може більше тягнути
сьогодні , 15:00 Путін не може більше тягнути
Ель Мюрид
Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
сьогодні , 11:30 Війна за наші голови: хто платить за інформацію?
Павло Казарін
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям