Кабинет министров 14 марта утвердил выделение денег на новую колею. Она будет пролегать от Чопа до Ужгорода.

Что известно о европейских путях

Общий размер проекта составляет 5 миллионов гривен. Решение о выделении денег одобрили на заседании правительства.

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Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел из украинских путей на европейские,

– заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что такую ​​колею на Закарпатье демонтировали в 1991 году. "Поэтому очень символично, что на 30 год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова".

Обратите внимание! С 16 апреля возобновят движение поезда Львов – Ужгород. Поезд №829/830 отменили более года назад. Его восстановили, чтобы совместить курортные города Карпат и Закарпатья. Так удастся избежать скопления людей в транспорте.