Правительство выделило деньги на строительство колеи европейского образца до Чопа
Кабинет министров 14 марта утвердил выделение денег на новую колею. Она будет пролегать от Чопа до Ужгорода.
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Что известно о европейских путях
Общий размер проекта составляет 5 миллионов гривен. Решение о выделении денег одобрили на заседании правительства.
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Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел из украинских путей на европейские,
– заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он добавил, что такую колею на Закарпатье демонтировали в 1991 году. "Поэтому очень символично, что на 30 год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова".
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