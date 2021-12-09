Соответствующее решение было одобрено во время заседания Кабинета министров, которое состоялось в четверг, 9 декабря.

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Сколько денег получат семьи

Выделенные правительством 15 миллионов 829 тысяч гривен пойдут на однократную помощь членам семей 5 погибших военнослужащих и 18 бойцов, получивших инвалидность при участии в АТО.

Следовательно, деньги выплатят в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели. Тем, кто получил инвалидность – от 250 до 400 прожиточных минимумов, а именно:

I группа – 400 прожиточных минимумов;

II группа – 300 прожиточных минимумов;

III группа – 250 прожиточных минимумов.

Обратите внимание! В Украине был создан сервис е-Ветеран. Более 405 тысяч участников боевых действий смогут получить информацию о санаторно-курортных учреждениях и субъектах предоставления услуг по психологической реабилитации, которрые поддерживают ветеранов.