Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося у четвер, 9 грудня.
Читайте також Мінімальна пенсія рідним загиблих захисників України зросте до 7 800 гривень, – Шмигаль
Скільки коштів отримають сім'ї
Виділені урядом 15 мільйонів 829 тисяч гривень підуть на одноразову допомогу членам сімей 5 загиблих військовослужбовців і 18 бійців, які отримали інвалідність під час участі в АТО.
Відтак, кошти виплатять у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі. Тим, хто отримав інвалідність – від 250 до 400 прожиткових мінімумів, а саме:
- I група – 400 прожиткових мінімумів;
- II група – 300 прожиткових мінімумів;
- III група – 250 прожиткових мінімумів.