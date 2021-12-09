Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося у четвер, 9 грудня.

Читайте також Мінімальна пенсія рідним загиблих захисників України зросте до 7 800 гривень, – Шмигаль

Скільки коштів отримають сім'ї

Виділені урядом 15 мільйонів 829 тисяч гривень підуть на одноразову допомогу членам сімей 5 загиблих військовослужбовців і 18 бійців, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Відтак, кошти виплатять у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі. Тим, хто отримав інвалідність – від 250 до 400 прожиткових мінімумів, а саме:

I група – 400 прожиткових мінімумів;

II група – 300 прожиткових мінімумів;

III група – 250 прожиткових мінімумів.

Зверніть увагу! В Україні створили сервіс е-Ветеран. Понад 405 тисяч учасників бойових дій зможуть отримати інформацію про санаторно-курортні заклади та суб'єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які підтримують ветеранів.