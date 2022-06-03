Полмиллиарда гривен для СБУ

Об этом Денис Шмигаль сказал на заседании правительства 3 мая, передает 24 канал. В частности, он сообщил, сколько и на что в последний раз Кабинет министров выделил деньги.

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По его словам, сегодня 34,4 миллиарда гривен было выделено органам системы Министерства внутренних дел. Из них:

33,6 миллиарда гривен пойдут на повышенные выплаты украинским героям, которые сейчас на передовой защищают Украину;

также 275 миллионов гривен выделили для ГСЧС и наших спасателей.

Отдельным документом направили 510 миллионов гривен для Службы безопасности Украины.

Основная часть денег – 300 миллионов гривен – пойдет на закупку сверхсовременного вооружения и снаряжения,

– сообщил Шмигаль.

Отстроить Украину

Всего за последние два месяца потратили 2,3 миллиарда гривен на восстановление критической инфраструктуры и первоочередных некапитальных ремонтов.

В частности, часть из них пошли на помощь в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Николаевской областях, а также городу Киеву.

Справка. По приблизительным подсчетам, ущерб за время войны достигает уже примерно 60 миллиардов долларов.

Шмигаль призвал международные компании возобновить работу в Украине

Денис Шмигаль также призвал международные компании возобновлять работу в Украине и пообещал максимальную поддержку правительству.

"Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать", – обратился он ко всем международным компаниям, работавшим в Украине.

И подчеркнул, что прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики.

Остальные деньги на восстановление украинских городов

Россия беспощадно уничтожила украинские города и села своими ракетными обстрелами. Теперь нам нужно все восстанавливать и соответственно нужно много денег на это. Но с этим обещают помочь другие страны.

К примеру, Европейская комиссия уже разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

А Тайвань выделит 6 миллионов долларов 5 городам Украины, пострадавшим от российской агрессии.

Финляндия также заявила , что поможет восстанавливать инфраструктуру в украинских городах, которую разрушили российские кафиры.

В то же время, усилия Украины и нашего правительства также прилагаются для восстановления.

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