В проекте закона говорится о наказании за нетерпимость к людям по признакам "сексуальной ориентации и гендерной идентичности" (СОГИ). Документ опубликовали на сайте Верховной Рады.

Обратите внимание Сожгли флаг ЛГБТ: в Киеве состоялись марши трансгендеров и их противников: фото, видео

О чем говорится в законопроекте

Согласно законопроекту предлагается определить термин "нетерпимость". Соответствующий термин будет означать отрицательное или предвзятое отношение к категории лиц, которые отличаются по следующим признакам:

раса;

цвет кожи;

политические или религиозные убеждения;

возраст;

половая принадлежность;

инвалидность;

речь;

место жительства;

гендерная идентичность;

сексуальная ориентация;

семейное и имущественное положение;

гражданство;

этническое и социальное происхождение.

Важно! Согласно исследованиям, в Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в школе в безопасности.

Авторы проекта предлагают внести изменения в Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Украины.

А также – уточнить терминологический аппарат и расширить полномочия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Кстати, в Верховной Раде рекомендуют принять законопроект об изменениях основ государственной региональной политики.