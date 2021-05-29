В проекте закона говорится о наказании за нетерпимость к людям по признакам "сексуальной ориентации и гендерной идентичности" (СОГИ). Документ опубликовали на сайте Верховной Рады.
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О чем говорится в законопроекте
Согласно законопроекту предлагается определить термин "нетерпимость". Соответствующий термин будет означать отрицательное или предвзятое отношение к категории лиц, которые отличаются по следующим признакам:
- раса;
- цвет кожи;
- политические или религиозные убеждения;
- возраст;
- половая принадлежность;
- инвалидность;
- речь;
- место жительства;
- гендерная идентичность;
- сексуальная ориентация;
- семейное и имущественное положение;
- гражданство;
- этническое и социальное происхождение.
Авторы проекта предлагают внести изменения в Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Украины.
А также – уточнить терминологический аппарат и расширить полномочия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Кстати, в Верховной Раде рекомендуют принять законопроект об изменениях основ государственной региональной политики.