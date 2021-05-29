У проєкті закону мовиться про покарання за нетерпимість до людей за ознаками "сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності" (СОГІ). Документ опублікували на сайті Верховної Ради.

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Про що мовиться в законопроєкті

Згідно з законопроєктом, пропонується визначити термін "нетерпимість". Відповідний термін означатиме негативне чи упереджене ставлення щодо категорії осіб, які відмінні за такими ознаками:

раса;

колір шкіри;

політичні або релігійні переконання;

вік;

статева приналежність;

інвалідність;

мова;

місце проживання;

гендерна ідентичність;

сексуальна орієнтація;

сімейний і майновий стан;

громадянство;

етнічне й соціальне походження.

Важливо! Відповідно до досліджень, в Україні 80% ЛГБТ-підлітків не почуваються у школі в безпеці.

Автори проєкту пропонують внести зміни до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України.

А також – уточнити термінологічний апарат та розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До речі, у Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроєкт щодо змін засад державної регіональної політики.