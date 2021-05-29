У проєкті закону мовиться про покарання за нетерпимість до людей за ознаками "сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності" (СОГІ). Документ опублікували на сайті Верховної Ради.
Зверніть увагу Спалили прапор ЛГБТ: у Києві відбулися марші трансгендерів та їх противників – фото, відео
Про що мовиться в законопроєкті
Згідно з законопроєктом, пропонується визначити термін "нетерпимість". Відповідний термін означатиме негативне чи упереджене ставлення щодо категорії осіб, які відмінні за такими ознаками:
- раса;
- колір шкіри;
- політичні або релігійні переконання;
- вік;
- статева приналежність;
- інвалідність;
- мова;
- місце проживання;
- гендерна ідентичність;
- сексуальна орієнтація;
- сімейний і майновий стан;
- громадянство;
- етнічне й соціальне походження.
Автори проєкту пропонують внести зміни до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України.
А також – уточнити термінологічний апарат та розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
До речі, у Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроєкт щодо змін засад державної регіональної політики.