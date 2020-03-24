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      Кабмин хочет урезать бюджет на 50 миллиардов гривен

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      Кабинет министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен.

      Такое заявление сделала заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова".

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      По ее словам, изменения будут предусматривать:

      • увеличение расходов на здравоохранение;
      • создание стабилизационного фонда.

      Ковалив добавила, что урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен.

      Откуда деньги? Это сокращение расходов бюджета. Сегодня у нас уже другая реальность. Что мы делаем, в первую очередь экономим. Такая экономия будет примерно 50 миллиардов гривен. Это экономия коснется многих и министерств, заработных плат и затрат, и разного рода закупок, которые могут быть отложенными до следующего года,
      – объяснила заместитель главы ОПУ.

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      К слову, Ковалив также сообщила, что Украине необходимо дополнительных 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое большую той, о которой говорилось в конце 2019 года.

      Важно! С 12 марта в Украине действует карантин. Он продлится как минимум до 3 апреля, правда специалисты ожидают его продолжения. В течение этого времени в стране будут действовать ряд запретов и ограничений. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в 10 украинских областях введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом, 3 из них – летальные.

      КарантинОграничения в период карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Коронавирус в Украине Бюджет 2020 Деньги Верховная Рада Бюджет Кабинет Министров Украины
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