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      Кабмін хоче урізати бюджет на 50 мільярдів гривень

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      Кабмін готує зміни до бюджету: планують його урізати на 50 мільярдів гривень / Фото з відкритих джерел

      Кабінет Міністрів вже сьогодні працює та упродовж найближчих кількох днів внесе до Верховної Ради зміни до бюджету. Урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень.

      Таку заяву зробила заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів у ефірі програми "Свобода слова".

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      За її словами, зміни передбачатимуть:

      • збільшення видатків на охорону здоров’я;
      • створення стабілізаційного фонду.

      Ковалів додала, що урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень.

      Звідки гроші? Це скорочення видатків бюджету. Сьогодні в нас – вже інша реальність. Що ми робимо, в першу чергу економимо. Така економія буде приблизно 50 мільярдів гривень. Це економія стосуватиметься багатьох і міністерств, заробітних плат, і витрат, і різного роду закупівель, які можуть бути відкладеними до наступного року,
      – пояснила заступниця очільника ОПУ.

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      До слова, Ковалів також повідомила, що Україні необхідно додаткових 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Допомогти у цьому може Міжнарожний валютнпий фонд. Зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.

      Важливо! З 12 березня в Україні діє карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня, щоправда фахівці очікують його продовження. Протягом цього часу в країні діятимуть низка заборон та обмежень. Крім того, через ситуацію з коронавірусом у 10 українських областях запроваджено режим надзвичайної ситуації. Станом на ранок 24 березня в Україні зафіксували 71 випадок зараження коронавірусом, 3 з них – летальні. 

      Карантин
      Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Офіс Президента Коронавірус в Україні Бюджет 2020 Гроші Верховна Рада Бюджет Кабінет Міністрів України
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