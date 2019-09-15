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      Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату: когда и на сколько

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      Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату на 550 гривен
      Кабмин хочет увеличить минимальную зарплату на 550 гривен / slovoidilo.ua

      Кабинет Министров предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен. Эти изменения заложены в государственном бюджете на 2020 год, который уже 15 сентября внесут в Верховную Раду.

      Проект нового бюджета на 2020 год предусматривает, что среднемесячная заработная плата составит 4723 гривны, об этом глава Минфина Оксана Маркарова сообщила на брифинге.

      Важно: Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

      Такой рост заработной платы в Министерстве финансов называют "существенным".

      Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривен и будет составлять, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 тысячи 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что некое большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало росту производительности,
      – заявила Маркарова.

      Проект госбюджета на 2020 год презентовали 15 сентября на заседании Кабинета Министров. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что его внесут в Верховную Раду 15 сентября, как этого требовал президент.

      Кабинет Министров Украины недавно опубликовал постановление об увеличении размера зарплаты педагогам и ученым. Выплаты начнут расти с 2020 года.

      Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?Министерство финансов готовит законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступает на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

       

      blog_ava
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      Теги: Бюджет Новости Украины Новости политики Минимальная зарплата Зарплата
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