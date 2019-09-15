Кабмін хоче збільшити мінімальну зарплату: коли і наскільки

Кабінет міністрів пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень. Ці зміни закладені у державному бюджеті на 2020 рік, який вже 15 вересня внесуть до Верховної Ради.

Проєкт нового бюджету на 2020 рік передбачає, середньомісячна заробітна плата становитиме 4723 гривень, про це сказала на брифінгу глава Мінфіну Оксана Маркарова.

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Таке зростання заробітної плати у Міністерстві фінансів називають "суттєвим".

Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет збільшується на 550 гривень і складатиме, станом на 1 січня 2020 року: 4 тисячі 723 гривні. Це відповідає показникам зростання. Ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри, воно б вже не відповідало би росту продуктивності,

– заявила Маркарова.

Проєкт держбюджету на 2020 рік презентували 15 вересня на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що його внесуть до Верховної Ради також 15 вересня, як цього вимагав президент.

Кабінет Міністрів України нещодавно опублікував постанову про збільшення розміру зарплати педагогам і науковцям. Виплати почнуть рости з 2020 року.

Хто і як затверджує державний бюджет України?Законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів. Потім документ виносять на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.