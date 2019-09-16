Кабмин хочет заменить руководителя Фонда госимущества

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал замену главы Фонда государственного имущества с целью эффективного продолжения приватизации в Украине.

Об этом Гончарук рассказал во время презентации проекта Госбюджета-2020.

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В этом бюджете (в проектах на 2020 год) вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому, что мы вскоре планируем сменить руководство Фонда госимущества,

– заявил Гончарук.

Правительство считает, что новое руководство ФГИ в течение двух недель сможет представить "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2019 года в Украине снова провалили приватизацию – поступления в бюджет составили всего 1,6% от плана. Дефицит бюджета перекрыли внутренним займами.

Фонд госимущества сейчас возглавляет Виталий Трубаров. Он исполняющий обязанности главы ФГИ последние два года.

В январе Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в этом году.

Рада приняла законопроект о приватизации №7066 во втором чтении и в целом 18 января 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы – объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.