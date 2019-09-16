01:10
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Кабмин хочет заменить руководителя Фонда госимущества

      10 Читати новину українською
      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал замену главы Фонда государственного имущества с целью эффективного продолжения приватизации в Украине.

      Об этом Гончарук рассказал во время презентации проекта Госбюджета-2020.

      Читайте также: Гендиректор Укрпочты предложил приватизировать

      В этом бюджете (в проектах на 2020 год) вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому, что мы вскоре планируем сменить руководство Фонда госимущества,
      – заявил Гончарук.

      Правительство считает, что новое руководство ФГИ в течение двух недель сможет представить "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

      Стоит отметить, что за первое полугодие 2019 года в Украине снова провалили приватизацию – поступления в бюджет составили всего 1,6% от плана. Дефицит бюджета перекрыли внутренним займами.

      Фонд госимущества сейчас возглавляет Виталий Трубаров. Он исполняющий обязанности главы ФГИ последние два года.

      В январе Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в этом году.

      Рада приняла законопроект о приватизации №7066 во втором чтении и в целом 18 января 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы – объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

      blog_ava
      Екатерина Кухар провела свадьбу в прямом эфире "Танцев со звездами 2019": первый танец и обеты
      15 сентября
      1283
      Теги: Алексей Гончарук Приватизация Фонд госимущества Украины Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      15 сентября , 22:33 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      211
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 293
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 сентября , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 213
      Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      15 сентября , 19:30 Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      319
      "Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей: видео
      15 сентября , 19:09 "Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей: видео
      328
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук