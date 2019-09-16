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      Кабмін хоче замінити керівника Фонду держмайна

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував заміну очільника Фонду державного майна з метою ефективного продовження приватизації в Україні.

      Про це Гончарук розповів під час презентації проєкту держбюджету-2020.

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      У цьому бюджеті (у проєкті на 2020 рік) ви поки не побачите серйозного збільшення доходів від приватизації. Це тому, що ми незабаром плануємо змінити керівництво Фонду держмайна,
      – заявив Гончарук.

      Уряд вважає, що нове керівництво ФДМ протягом двох тижнів зможе презентувати "реалістичний та конкретний" план приватизації на наступний рік.

      Варто зазначити, що за перше півріччя 2019 року в Україні знову провалили приватизацію – надходження до бюджету склали всього 1,6% від плану. Дефіцит бюджету перекрили внутрішніми позиками.

      Фонд держмайна зараз очолює Віталій Трубаров. Він виконувач обов'язків голови ФДМ останні два роки.

      У січні Фонд держмайна затвердив перелік об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в цьому році.

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про приватизацію №7066 у другому читанні й в цілому 18 січня 2018 року. Документ передбачає розподіл об'єктів на дві групи – об'єкти великої приватизації та об'єкти малої приватизації.

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      Теги: Новини України Фонд держмайна України Приватизація Олексій Гончарук
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