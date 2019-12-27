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      Кабмин изменил процедуру монетизации субсидий на коммунальные услуги

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      Монетизация субсидий на коммунальные услуги / newsone.ua

      Кабмин внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную форму субсидий на коммунальные услуги.

      Ранее разрешалось подать заявление на монетизацию льгот на коммуналку только до 15 октября. А это было неудобным для потребителей, сообщил в телеграмм-канале после заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      К теме: Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку

      Монетизация субсидий в Украине заработала с 1 октября 2019 года. То есть украинцы начали получать субсидии или наличными на руки, или деньгами на карту.

      Как работает монетизация субсидий

      Безналичная

      Ощадбанк автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются деньги. Оттуда деньги автоматически списываются на оплату комуслуг. Если размер денег на субсидию удастся сэкономить, то после окончания отопительного сезона эти деньги можно наличными снять со счета в банке.

      Наличная

      В одном из 38 банков (или через выплатные объекты Укрпочты) можно открыть счет, на который ежемесячно будете получать деньги. Далее эти деньги надо самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

      Как оформить наличную монетизацию субсидий

      Надо обратиться с заявлением в управление соцзащиты и предоставить реквизиты счета в банке. Список банков можно посмотреть по ссылке.

      Кто не имеет счетов в банках, могут получить деньги через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

      Заметим, что те, кто имеет долги за коммунальные услуги, не имеют права на наличную монетизацию. Поэтому будут получать субсидию на безналичный счет в Сбербанке.

      Те, кто получал субсидии раньше и у кого за последний год в семье или финансовом положении не произошло никаких изменений, могут не подавать документы на монетизацию повторно.

      Оформить субсидии можно онлайн. Вот пошаговая инструкция.

      оформлення субсидій Україна правила компослуги
      Правила оформления субсидий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Коммунальные услуги Субсидии Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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