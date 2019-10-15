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      Монетизация субсидий наличными : 15 октября – последний день подачи заявок

      25 Читати новину українською
      Монетизация субсидий из 1 октября 2019 Украина – последний день подачи заявок
      Подать необходимые документы нужно до 15 октября / 24 канал

      С 1 октября изменился порядок получения субсидий. А до 15 октября нужно подать документы на получение субсидии "живыми деньгами". О новом механизме получения помощи от государства на оплату коммунальных услуг – в материале 24 канала.

      С 1 октября изменился порядок получения субсидий – начала работать монетизация. Отныне деньги получают люди, а не предприятия. Путей получения субсидий два: наличными на руки и деньгами на карту. Однако, подать заявку на получение так называемых "живых денег" от государства на оплату коммуналки нужно до 15 октября.

      Подробнее: Как монетизировать субсидии: подробная инструкция

      Как работает монетизация

      Безналичная: Ощадбанк автоматически создает учетную запись получателя льгот, на которую начисляются деньги. Оттуда их автоматически списывать на оплату коммунальных услуг. В случае экономии после окончания отопительного сезона сэкономленное можно наличными снять со счета.

      Наличная: в одном из 38 банков (или через выплатные объекты Укрпочты) пользователь может открыть счет, на который ежемесячно будет получать деньги. С полученных средств он самостоятельно оплачивает коммунальные счета. Этой услугой можно воспользоваться, подав необходимые документы до 15 октября.

      Как оформить наличную монетизацию

      Тем, кто хочет получать субсидию "живыми деньгами", нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты и предоставить реквизиты счета в банке. Список банков можно посмотреть по ссылке.

      Те, у кого отсутствуют счета в банках, будут получать деньги через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

      Но для тех, кто имеет долги за коммуналку, наличной монетизации не будет. Они будут получать субсидию на безналичный счет Ощадбанка.

      Читайте также: Пенсии, субсидии и льготы проверят: кому могут забрать выплаты

      Те, кто получал субсидии раньше и у кого за последний год в семье или финансовом положении не произошло никаких изменений, могут не подавать документы повторно.

      Оформить субсидии можно онлайн. На сайте Министерства социальной политики есть пошаговая инструкция.

      Нові правила оформлення субсидій

      Как в Украине насчитывается субсидия / инфографика 24 канала

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      сегодня
      14384
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Отопительный сезон Субсидии Министерство социальной политики
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