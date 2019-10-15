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      Монетизація субсидій готівкою: 15 жовтня – останній день подачі заявок

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      Монетизація субсидій з 1 жовтня 2019 Україна – коли останній день подачі заявок
      Подати необхідні документи потрібно до 15 жовтня / 24 канал

      З 1 жовтня змінився порядок отримання субсидій. А до 15 жовтня потрібно подати документи на отримання субсидії "живими грішми". Про новий механізм отримання допомоги від держави на оплату комунальних послуг – у матеріалі 24 каналу.

      З 1 жовтня змінився порядок отримання субсидій – запрацювала монетизація. Відтепер гроші отримують люди, а не підприємства. Шляхів отримання субсидій є два: готівкою на руки та грішми на карту. Однак, подати заявку на отримання так званих "живих грошей" від держави на оплату комуналки потрібно до 15 жовтня.

      Детальніше: Як монетизувати субсидії: докладна інструкція

      Як працює монетизація

      Безготівкова: Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються гроші. Звідти їх автоматично списуватимуть на оплату комунальних послуг. У разі економії після закінчення опалювального сезону заощаджене можна готівкою зняти з рахунку.

      Готівкова: в одному із 38 банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) користувач може відкрити рахунок, на який щомісяця отримуватиме гроші. Із отриманих коштів він самостійно сплачує комунальні рахунки. Цією послугою можна скористатися, подавши необхідні документи до 15 жовтня.

      Як оформити готівкову монетизацію

      Тим, хто хоче отримувати субсидію "живими грішми", потрібно звернутися із заявою в управління соцзахисту і надати реквізити рахунку в банку. Список банків можна переглянути за посиланням.

      Ті, в кого відсутні рахунки в банках, отримуватимуть гроші через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією. 

      Але для тих, хто має борги за комуналку, готівкової монетизації не буде. Вони отримуватимуть субсидію на безготівковий рахунок Ощадбанку.

      Читайте також: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

      Ті, хто отримував субсидії раніше та у кого протягом останнього року у родині чи фінансовому становищі не відбулося ніяких змін, можуть не подавати документи повторно.

      Оформити субсидії можна онлайн. На сайті Міністерства соціальної політики є покрокова інструкція

      Нові правила оформлення субсидій

      Як в Україні нараховують субсидії / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Комунальні послуги Субсидії Міністерство соціальної політики
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