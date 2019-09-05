Кабмин обещает внести проект бюджета вовремя

Кабинет министров намерен подать проект бюджета-2020 на рассмотрение парламента до 15 сентября. Успеть в эти сроки Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой – они предусмотрены законодательством.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий после заседания фракции, сообщает 24 канал.

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На встрече также присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вопрос подготовки бюджета, заявил – субвенции для регионов будут распределяться справедливо.

Нужно сделать прозрачные критерии, как области и регионы могут получать субвенции, чтобы это было объективно,

– сказал он.

Кроме проекта бюджета, нардепы также обсуждали организационные вопросы парламентской деятельности.

Отметим, о намерениях Кабмина сделать все вовремя накануне заявляла и министр финансов Оксана Маркарова. Она отмечала, что каждый министр по своей зоне ответственности должен иметь право внести значительные поправки в бюджет.

Еще в начале августа Маркарова заявляла, что проект бюджета находится на финальной стадии.

Кроме того, в правительстве планируют включить в расчет бюджета на следующий год инициативу президента Зеленского по легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Влияние этих инициатив на бюджет следующего года уже просчитывают в Минфине.

Как принимают проект бюджета?

Законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов. Затем его выносят на рассмотрение правительства, которое должно подтвердить этот документ. После этого он идет в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет рассматривают тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.