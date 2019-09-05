Кабмін обіцяє внести проєкт бюджету до 15 вересня

Кабінет міністрів має намір подати проєкт бюджету-2020 на розгляд парламенту до 15 вересня. Встигнути у ці терміни Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та міністерці фінансів Оксані Маркаровій – вони передбачені законодавством.

Про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький після засідання фракції, повідомляє 24 канал.

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На зустрічі також були присутні президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністерка фінансів Оксана Маркарова та генпрокурор Руслан Рябошапка.

Окрім проєкту бюджету, нардепи також обговорювали організаційні питання парламентської діяльності.

Зазначимо, про наміри Кбміну зробити усе вчасно напередодні заявляла і міністерка фінансів Оксана Маркарова. Вона наголошувала, що кожен міністр по своїй зоні відповідальності повинен мати право внести значні правки у бюджет.

Ще на початку серпня Маркарова заявляла, що проєкт бюджету перебуває на фінальній стадії.

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