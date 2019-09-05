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      Кабмін обіцяє внести проєкт бюджету до 15 вересня

      120 Читать новость на русском
      Проект бюджету на 2020 рік внесуть до 15 вересня
      Проект бюджету на 2020 рік внесуть до 15 вересня / Цензор.нет

      Кабінет міністрів має намір подати проєкт бюджету-2020 на розгляд парламенту до 15 вересня. Встигнути у ці терміни Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та міністерці фінансів Оксані Маркаровій – вони передбачені законодавством.

      Про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький після засідання фракції, повідомляє 24 канал. 

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      На зустрічі також були присутні президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністерка фінансів Оксана Маркарова та генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Окрім проєкту бюджету, нардепи також обговорювали організаційні питання парламентської діяльності.

      Зазначимо, про наміри Кбміну зробити усе вчасно напередодні заявляла і міністерка фінансів Оксана Маркарова. Вона наголошувала, що кожен міністр по своїй зоні відповідальності повинен мати право внести значні правки у бюджет. 

      Ще на початку серпня Маркарова заявляла, що проєкт бюджету перебуває на фінальній стадії. 

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини України Новини політики
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