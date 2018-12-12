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      Кабмин отправил главу ГАСК Кудрявцева в отставку из-за фальшивого диплома

      63 Читати новину українською
      Алексей Кудрявцев
      Алексей Кудрявцев / kievvlast.com.ua

      Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности на заседании 12 декабря.

      Увольнение состоялось на основе рекомендаций Национального агентства по вопросам госслужбы, которое установило факт фальсификации диплома о высшем образовании Алексея Кудрявцева при поступлении на государственную службу, передает "Обозреватель".

      На заседании 10 декабря комиссия увидела в действиях Алексея Кудрявцева дисциплинарное правонарушение и рекомендовала Кабинету министров привлечь главу ДАБИ к ответственности.

      "В основу выводов комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была вовлечена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что располагают информацией о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний", – сказал Ващенко.

      На момент вступления в должность главы ГАСК в июне 2015 года, Кудрявцев, по его собственным словам, предъявил дипломы Киевского международного университета гражданской авиации и Национального университета "Одесская юридическая академия".

      Однако на государственную службу Кудрявцев поступил в 2014 году в качестве директора департамента ГАСК в Киевской области. В своем заявлении, Кудрявцев промолчал о наличии образования при занятии этой должности.

      "По поводу диплома Технического университета Молдовы – я никогда не подавал его для занятия должностей в органах государственной власти, что подтверждается предоставленными в Кабинет министров Украины Минрегионом материалами", – отметил в официальном объяснении Алексей Кудрявцев. Это заявление противоречит данным, которыми располагает Главное управление государственной службы Украины. Согласно документам, полученным в ходе служебного расследования, Алексей Кудрявцев подавал только диплом Технического университета Молдовы при занятии должностей на государственной службе.

      В этот же день, под зданием Кабмина проходил немногочисленный митинг в поддержку Алексея Кудрявцева. Большинство митингующих не смогли ответить, кто такой Алексей Кудрявцев и почему они его поддерживают.

      Напомним, глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая в должность. Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы. Ректор Технического университета Молдовы, диплом которого предоставил Кудрявцев отметил, что в указанный период Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

      Молдавские СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Молдовы может завести уголовное дело на главу ГАСК Алексея Кудрявцева по факту подделки диплома молдавского вуза, на основании которого Кудрявцев занял высокий пост в правительстве Украины.

      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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