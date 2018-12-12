16:44
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Кабмін відправив главу ДАБІ Кудрявцева у відставку через фальшивий диплом

      191 Читать новость на русском
      Олексій Кудрявцев
      Олексій Кудрявцев / kievvlast.com.ua

      Кабінет міністрів України звільнив Олексія Кудрявцева з посади на засіданні 12 грудня.

      Звільнення відбулось на підставі рекомендацій Національного агентства з питань держслужби, яке встановило факт фальсифікації диплому про вищу освіту Олексія Кудрявцева при вступі на державну службу, передає "Обозреватель".

      На засіданні 10 грудня комісія побачила в діях Олексія Кудрявцева дисциплінарне правопорушення і рекомендувала Кабінету міністрів залучити главу ДАБІ до відповідальності.

      "В основу висновків комісії лягли документи, які ми отримали від Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови. Правоохоронці повідомили, що володіють інформацією про липовий диплом і вже порушили кримінальну справу. До слова, пана Кудрявцева викликають на допит в Кишинів для надання свідчень", сказав Ващенко.

      На момент вступу на посаду глави ДАБІ в червні 2015 року, Кудрявцев, за його власними словами, пред'явив дипломи Київського міжнародного університету цивільної авіації і Національного університету "Одеська юридична академія".

      Однак на державну службу Кудрявцев надійшов в 2014 році в якості директора департаменту ДАБІ в Київській області. У своїй заяві, Кудрявцев промовчав про наявність освіти при занятті цієї посади.

      "З приводу диплома Технічного університету Молдови я ніколи не подавав його на зайняття посад в органах державної влади, що підтверджується наданими до Кабінету міністрів України Мінрегіоном матеріалами", зазначив в офіційному поясненні Олексій Кудрявцев. Ця заява суперечить даним, якими володіє НАДС. Згідно з документами, отриманими в ході службового розслідування, Олексій Кудрявцев подавав тільки диплом Технічного університету Молдови при занятті посад на державній службі.

      В цей же день, під будівлею Кабміну проходив нечисленний мітинг на підтримку Олексія Кудрявцева. Більшість мітингувальників не змогли відповісти, хто такий Олексій Кудрявцев і чому вони його підтримують.

      Нагадаємо, глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи, вступаючи на посаду. Про це свідчать документи, отримані Національним агентством з питань державної служби (НАДС). Ректор Технічного університету Молдови, диплом якого надав Кудрявцев, зазначив, що в зазначений період Кудрявцев в цьому закладі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.

      Молдавські ЗМІ повідомили, що Генеральна прокуратура Молдови може завести кримінальну справу на главу ДАБІ Олексія Кудрявцева за фактом підробки диплома молдавського ВНЗ, на підставі якого Кудрявцев зайняв високу посаду в уряді України.

      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Меркель нажахана від дій Росії у Сирії
      8 лютого 2016 , 18:02 1
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       сьогодні , 16:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук