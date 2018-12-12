Кабмін відправив главу ДАБІ Кудрявцева у відставку через фальшивий диплом

Кабінет міністрів України звільнив Олексія Кудрявцева з посади на засіданні 12 грудня.

Звільнення відбулось на підставі рекомендацій Національного агентства з питань держслужби, яке встановило факт фальсифікації диплому про вищу освіту Олексія Кудрявцева при вступі на державну службу, передає "Обозреватель".

На засіданні 10 грудня комісія побачила в діях Олексія Кудрявцева дисциплінарне правопорушення і рекомендувала Кабінету міністрів залучити главу ДАБІ до відповідальності.

"В основу висновків комісії лягли документи, які ми отримали від Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови. Правоохоронці повідомили, що володіють інформацією про липовий диплом і вже порушили кримінальну справу. До слова, пана Кудрявцева викликають на допит в Кишинів для надання свідчень", – сказав Ващенко.

На момент вступу на посаду глави ДАБІ в червні 2015 року, Кудрявцев, за його власними словами, пред'явив дипломи Київського міжнародного університету цивільної авіації і Національного університету "Одеська юридична академія".

Однак на державну службу Кудрявцев надійшов в 2014 році в якості директора департаменту ДАБІ в Київській області. У своїй заяві, Кудрявцев промовчав про наявність освіти при занятті цієї посади.

"З приводу диплома Технічного університету Молдови – я ніколи не подавав його на зайняття посад в органах державної влади, що підтверджується наданими до Кабінету міністрів України Мінрегіоном матеріалами", – зазначив в офіційному поясненні Олексій Кудрявцев. Ця заява суперечить даним, якими володіє НАДС. Згідно з документами, отриманими в ході службового розслідування, Олексій Кудрявцев подавав тільки диплом Технічного університету Молдови при занятті посад на державній службі.

В цей же день, під будівлею Кабміну проходив нечисленний мітинг на підтримку Олексія Кудрявцева. Більшість мітингувальників не змогли відповісти, хто такий Олексій Кудрявцев і чому вони його підтримують.

Нагадаємо, глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи, вступаючи на посаду. Про це свідчать документи, отримані Національним агентством з питань державної служби (НАДС). Ректор Технічного університету Молдови, диплом якого надав Кудрявцев, зазначив, що в зазначений період Кудрявцев в цьому закладі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.



Молдавські ЗМІ повідомили, що Генеральна прокуратура Молдови може завести кримінальну справу на главу ДАБІ Олексія Кудрявцева за фактом підробки диплома молдавського ВНЗ, на підставі якого Кудрявцев зайняв високу посаду в уряді України.